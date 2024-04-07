МВД ввело план "Перехват" после нападения на полицейских в Подмосковье – ТАСС

Фото: Мосва 24/Александр Авилов

План "Перехват" ввели на территории Московской области после нападения на полицейских. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Ведется поиск злоумышленников", – сказал собеседник агентства.

Чуть ранее источник РИА Новости уточнил, что неизвестные лица напали на двух сотрудников МВД, один из которых был убит, а второй находится в реанимации. По данным собеседника, происшествие случилось на территории СНТ "Озон", расположенного между городскими округами Щелково и Черноголовка.

Об инциденте стало известно вечером 7 апреля. Сообщалось, что неизвестные напали на сотрудников МВД в Ногинском районе Подмосковья, а затем скрылись с места преступления на мотоцикле.