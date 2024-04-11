Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 11:30

Происшествия

Новости мира: 100 тыс человек в Казахстане эвакуировали из-за наводнения

Новости мира: 100 тыс человек в Казахстане эвакуировали из-за наводнения

Новости регионов: спасатели обнаружили тело ребенка, который провалился под лед на Чукотке

Новости регионов: в Томской области затопило дороги и несколько десятков домов

Новости мира: шторм обрушился на Миссисипи

Новости регионов: землетрясение произошло на северо-западе от Майкопа

Съемочная группа филиала ВГТРК попала под обстрел в ЛНР

Новости мира: лидер ХАМАС подтвердил смерть сыновей и внуков в результате удара Израиля

Новости регионов: сирены вновь прозвучали в Кургане

СК РФ установит причастных к обстрелу съемочной группы в ЛНР

Департамент культуры Москвы назвал причину травмирования ребенка на детской площадке

Казахстан переживает крупнейшее в истории наводнение. Свои дома вынуждены были покинуть почти 100 тысяч человек. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 10 областях. Уже три недели устранить последствия паводка пытаются 25 тысяч спасателей.

Протесты охватили шведский город Мальме, который в следующем месяце должен принять "Евровидение". Участники акции подняли палестинский флаг и транспаранты с требованием бойкотировать Израиль на конкурсе из-за агрессии в секторе Газа.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика