Новости мира: 100 тыс человек в Казахстане эвакуировали из-за наводнения

Казахстан переживает крупнейшее в истории наводнение. Свои дома вынуждены были покинуть почти 100 тысяч человек. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 10 областях. Уже три недели устранить последствия паводка пытаются 25 тысяч спасателей.

Протесты охватили шведский город Мальме, который в следующем месяце должен принять "Евровидение". Участники акции подняли палестинский флаг и транспаранты с требованием бойкотировать Израиль на конкурсе из-за агрессии в секторе Газа.

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