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08 апреля, 08:30

Происшествия

Новости мира: 11 человек погибли из-за сильного шторма в Бангладеше

Новости мира: 11 человек погибли из-за сильного шторма в Бангладеше

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На Бангладеш обрушился сильный шторм. Ураганный ветер вырывает деревья, сносит с дороги машины и рушит здания. Его скорость в порывах достигает 60 километров в час. По данным местных властей, как минимум 11 человек погибли.

Матч за суперкубок Турции между "Галатасараем" и "Фенербахче" закончился через несколько минут после стартового свистка. Вторая команда в полном составе отказалась играть и ушла с поля. Ей тут же засчитали поражение. А месяц назад одна из команд турецкой лиги устроила массовую драку с футболистами "Фенербахче", но власти тогда на инцидент никак не отреагировали. Поэтому футболисты решили ответить отказом играть.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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