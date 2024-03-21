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Новости

21 марта, 12:30

В мире

Новости мира: школы и торговые центры в Буэнос-Айресе затопило из-за рекордных осадков

Новости мира: школы и торговые центры в Буэнос-Айресе затопило из-за рекордных осадков

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Весна 2024 года может стать рекордной по выпадению осадков в истории Буэнос-Айреса. Сильнейшие штормы и ливни идут в столице Аргентины уже больше недели. Затоплены школы и торговые центры. Ураганный ветер разрушил станцию техобслуживания, а в пригороде вихрь разрушил ферму. Метеослужба объявила оранжевый уровень погодной опасности.

Тем временем в США воздушный шар с пассажирами столкнулся с высоковольтными проводами и загорелся. ЧП произошло в городе Рочестер, штат Миннесота. После столкновения шар отлетел на милю от места происшествия и приземлился в поле. На борту были четыре человека. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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