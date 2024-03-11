ВСУ смогут поднять в воздух только 6 истребителей F-16 летом этого года – СМИ

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Украинские войска смогут применить только 6 американских истребителей F-16 летом 2024 года. Однако европейские союзники Киева пообещали передать 45 таких самолетов, сообщает "Газета.ру".

"К тому времени, когда пилоты вернутся на Украину, из примерно 45 истребителей, обещанных союзниками из стран ЕС, будет доставлено всего шесть F-16", – отмечается в сообщении.

Как подчеркнуло издание, Киеву необходимо большое число оружия любого вида, поскольку у ВСУ заканчиваются снаряды и боеприпасы.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Запад рассчитывает предоставить Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году. По ее словам, первоначальная готовность по программе F-16 в этом году подразумевает обучение летчиков, платформы, подготовку техников и инфраструктуру.

Вместе с тем министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что первые истребители F-16 могут передать Киеву уже в июне этого года. Он привел график, который подтвердили европейские чиновники на Мюнхенской конференции по безопасности.

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