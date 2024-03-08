США отменили запрет на полеты конвертопланов Osprey

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США решили отменить запрет на полеты конвертопланов Osprey. Об этом сообщило Минобороны Японии, пишет Kyodo.

Соответствующий запрет был принят в ноябре 2023 года после крушения воздушного судна возле японского острова Якусима префектуры Кагосима.



"Поскольку расследование инцидента военными США продолжается, мы не можем раскрыть какие-либо детали", – объяснили там.

Однако журналисты уточнили, что Штаты смогли выявить неисправность. Американская сторона также подтвердила отсутствие дефектов на других конвертопланах. Исходя из этого, никаких изменений в конструкцию машин вносить не нужно, рассказали там.

Крушение американского Osprey произошло 29 ноября. Он был приписан к к американской базе Екота у Токио и совершал перелет с базы Ивакуни префектуры Ямагути на базу Кадена префектуры Окинава.

Все 8 человек экипажа погибли, а воздушное судно упало в море. Похожее происшествие с американским Osprey MV-22B произошло в Японии 13 декабря 2016 года. Тогда обошлось без жертв.

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