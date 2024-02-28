Новости мира: сильнейшие дожди повлияли на движение поездов между Миланом и Венецией

Движение поездов между Миланом и Венецией пострадало из-за непогоды. Из-за сильнейших дождей есть риск подтоплений, могут сойти оползни. В регионе отменили занятия в школах, закрыли парки и спортивные объекты.

Певица Адель в соцсетях объявила об отмене концертов в Лас-Вегасе. Запланированные на март выступления будут перенесены на более поздние даты из-за болезни исполнительницы.

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