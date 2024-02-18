Илон Маск согласился с мнением, что в США врут о российско-украинском конфликте

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Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что на территории США врут о положении Киева в конфликте, а также с тем, что направление американской политики является верхом безумия. Бизнесмен прокомментировал в соцсети X сообщение миллиардера Дэвида Сакса.

Последний заявил, что гражданам США внушают, будто Украина выигрывает в конфликте, хотя на самом деле это не так.

"Нам говорят, что война делает НАТО сильнее, хотя на самом деле она истощает его. Нам говорят, что самая большая проблема Украины – это нехватка средств со стороны американского конгресса, тогда как на самом деле Запад не может производить достаточно боеприпасов – проблема, на решение которой потребуются годы", – написал Сакс.

Вместе с тем он добавил, что американцам внушают информацию о больших потерях российской стороны, однако, указал миллиардер, на самом деле это Украине не хватает бойцов.

"Точно", – прокомментировал Маск сообщение Сакса.

Ранее бизнесмен обвинил американские власти в цензурной политике. Маск уточнил, что он и его компании подверглись неустанным атакам, как только цензура в соцсети X была отменена. Бизнесмен задался вопросом, как далеко власти США могут зайти, чтобы остановить его.

Маск возмутился из-за возможных санкций ЕС против журналиста Карлсона