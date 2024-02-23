Илон Маск порадовался "расистским" ошибкам нейросети компании Google

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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал завирусившуюся в сети ошибку искусственного интеллекта Gemini от компании Google, при которой нейросеть выдавала сгенерированные изображения другой расы. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Накануне пользователи заметили, что ИИ Gemini отказывается показывать фотографии и достижения светлокожих людей европейской наружности. При этом нейросеть без проблем генерирует картинки темнокожих, индейцев и азиатов. В частности, нейросеть меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.

После жалоб от пользователей Google временно ограничила работу своей нейросети. Один из представителей компании Джек Кравчик заверил, что проблема будет решена и в скором времени появится улучшенная версия нейросети.

"Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех", – прокомментировал ситуацию Маск.

Ранее Илон Маск рассказал о том, что человек, которому вставили имплант в мозг, смог после чипирования силой мысли управлять компьютерной мышью. По его словам, доброволец полностью восстановился после операции по вживлению чипа.