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18 февраля, 19:30

В мире

Новости мира: сильный ливень с градом обрушился на Турцию

Новости мира: сильный ливень с градом обрушился на Турцию

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Сильный ливень с градом обрушился на Турцию. Стихия застала врасплох жителей курортного города Караташ. Улицы, пляжи, дома полностью побелели от града. Люди пытаются укрыться сами и спрятать машины и растения.

В Казахстане из-за сложных погодных условий ограничили движение по дороге республиканского значения Алма-Ата – Ташкент – Термез. Там поднялась сильнейшая метель. В порывах ветер достигает почти 30 метров в секунду.

Юг Китая погрузился во мрак из-за песчаной бури. Небо окрасилось багряным цветом. Из-за вихря видимость упала практически до нуля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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