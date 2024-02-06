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Новости

06 февраля, 07:30

В мире

Новости мира: у короля Великобритании Карла III диагностировали рак

Новости мира: у короля Великобритании Карла III диагностировали рак

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

Число погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 122

Новости мира: более 110 человек погибли в Чили из-за лесных пожаров

Пилоты присоединились к массовым забастовкам в Германии

Тихоокеанские штормы спровоцировали наводнение в Калифорнии

Наводнение произошло в Калифорнии из-за тихоокеанских штормов

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Город превратился в пепелище из-за лесных пожаров в Чили

У короля Великобритании Карла III обнаружен рак. Врачи рекомендовали ему отложить все публичные мероприятия. Монарх начал курс лечения. В Букингемском дворце при этом пока не уточняют, о какой именно форме рака идет речь и на какой он стадии.

В Турции проходят молчаливые марши в память о погибших в землетрясении год назад. Тогда на юге страны и северо-западе Сирии рухнули тысячи домов, в списках жертв – более 50 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 7 и 8, продолжавшееся 65 секунд, было настолько сильным, что ощущалось даже в Египте.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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