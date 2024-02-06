Новости мира: у короля Великобритании Карла III диагностировали рак

У короля Великобритании Карла III обнаружен рак. Врачи рекомендовали ему отложить все публичные мероприятия. Монарх начал курс лечения. В Букингемском дворце при этом пока не уточняют, о какой именно форме рака идет речь и на какой он стадии.

В Турции проходят молчаливые марши в память о погибших в землетрясении год назад. Тогда на юге страны и северо-западе Сирии рухнули тысячи домов, в списках жертв – более 50 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 7 и 8, продолжавшееся 65 секунд, было настолько сильным, что ощущалось даже в Египте.

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