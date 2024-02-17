Волна протестов захлестнула Сенегал из-за переноса президентских выборов

Протесты в Сенегале разгораются с новой силой. Люди недовольны переносом выборов с февраля на декабрь 2024 года и обвиняют президента страны в тирании. Несколько человек уже погибли, сотни, включая журналистов, арестованы, в стране глушат интернет.

Кроме того, ночью 17 февраля 10 тысяч человек вышли на центральную площадь столицы Венгрии, чтобы поддержать решение президента Каталин Новак подать в отставку. Ранее она оказалась в центре скандала, подписав указ о помиловании обвиненного в сокрытии актов педофилии сотрудника детского дома. Несмотря на раскаяние главы государства, оппозиция продолжает давить в надежде сместить действующую власть перед выборами.

Тем временем власти Эквадора передумали отправлять списанную советскую технику в США. Ранее они планировали обменять старое оружие на современные американские боевые машины. Произошло это через 10 дней после российского запрета на импорт местных бананов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.