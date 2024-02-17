Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 07:30

В мире

Волна протестов захлестнула Сенегал из-за переноса президентских выборов

Волна протестов захлестнула Сенегал из-за переноса президентских выборов

Спасатели подали сигнал бедствия с места ЧП в штате Вирджиния, США

Новости мира: вулкан Сантьягито активизировался в Гватемале

Новости мира: природный пожар охватил 650 гектаров в степях Новой Зеландии

Пожар в Новой Зеландии охватил больше 650 гектаров

11 человек погибли при пожаре на фабрике красок в Индии

Дни российского кино пройдут в ОАЭ в 2024 году

Новости мира: полицейские задержали 40 протестующих фермеров в Испании

Новости мира: один человек погиб при стрельбе в Канзас-Сити в США

Новости мира: извержение вулкана произошло в Японии

Протесты в Сенегале разгораются с новой силой. Люди недовольны переносом выборов с февраля на декабрь 2024 года и обвиняют президента страны в тирании. Несколько человек уже погибли, сотни, включая журналистов, арестованы, в стране глушат интернет.

Кроме того, ночью 17 февраля 10 тысяч человек вышли на центральную площадь столицы Венгрии, чтобы поддержать решение президента Каталин Новак подать в отставку. Ранее она оказалась в центре скандала, подписав указ о помиловании обвиненного в сокрытии актов педофилии сотрудника детского дома. Несмотря на раскаяние главы государства, оппозиция продолжает давить в надежде сместить действующую власть перед выборами.

Тем временем власти Эквадора передумали отправлять списанную советскую технику в США. Ранее они планировали обменять старое оружие на современные американские боевые машины. Произошло это через 10 дней после российского запрета на импорт местных бананов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомобществополитикавидеоАнастасия БородинаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика