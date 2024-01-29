Дни московского кино в Таиланде откроются премьерным показом фильма "Вызов"

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Дни московского кино в Таиланде открываются премьерным показом фильма "Вызов", который состоится в перекрестный год культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль организован при поддержке департамента культуры правительства Москвы, столичного Агентства креативных индустрий и Агентства креативной экономики Таиланда. Он проводится в рамках Недели дизайна в Бангкоке.

По словам организаторов, впервые в истории российское кино будут показывать в прокате самой крупной сети кинотеатров Таиланда SF Cinema. Кроме фильма "Вызов", зрители в Таиланде смогут увидеть картины "Сердце Пармы", "Либерея: охотники за сокровищами", "Конек-Горбунок" и "Обратимая реальность".

"Москва продолжает завоевывать позиции мирового лидера в области киноиндустрии", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, столица России становится одним из мировых центров кинопроизводства и заметным экспортером контента. Фурсин отмечает, что в последние годы количество контента высокого уровня резко возросло, в том числе за счет повышения государственной поддержки, а Москва становится также центром притяжения за счет своих уникальных съемочных площадок и инновационных кинокомплексов полного цикла.

Ранее Сергей Собянин, рассказывая о комплексной поддержке киноиндустрии, сообщил, что недавно в столице завершили первый этап реконструкции кластера "Метмаш". Там привели в порядок 8 корпусов, два строения превратили в съемочные павильоны.

Кроме того, в столице реконструируют киностудию имени Горького. Специалисты задумали увеличить вдвое площадь ее рабочих пространств.



Собянин рассказал о комплексной поддержке киноиндустрии в Москве