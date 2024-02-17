Эквадор отменяет свое решение о поставке российской техники в США – посол РФ

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Эквадорские власти отменяют свое решение о поставке техники РФ в Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Эквадоре Владимира Спринчана по итогам встречи с президентом страны Даниэлем Нобоа.

Дипломат рассказал, что во время встречи стороны подробно обсудили двусторонние отношения, акцентируя внимание на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами.

"С эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне", – отметил Спринчан.

По его словам, позиция Эквадора состоит в урегулировании конфликтов мирным и дипломатическим путем, а не в отправке оружия и боеприпасов в горячие зоны.

В связи с этим Эквадор не станет передавать российскую технику США. Однако формально об этом станет известно в начале следующей недели, добавил посол.

10 января Даниэль Нобоа анонсировал передачу техники российского производства в обмен на новое оборудование из США на общую сумму 200 миллионов долларов. По его словам, разработку соответствующего соглашения могут завершить уже до конца января 2024 года.

Тогда Владимир Спринчан заявил, что Россия расценит передачу российской военной техники США как недружественный шаг. Дипломат сообщил, что при таком сценарии будет нарушена позиция Эквадора о нейтралитете и поиске посредничества между РФ и Украиной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение эквадорской стороны передать Вашингтону российскую технику опрометчивым. Она также допустила, что данное решение было принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне.