Посольство РФ расценит как недружественный шаг передачу техники РФ из Эквадора в США

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Россия сообщила властям Эквадора, что расценит передачу российской военной техники США как недружественный шаг, заявил посол РФ в Кито Владимир Спринчан в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в данный момент Москва проверяет эту информацию.

"До властей Эквадора мы довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства. Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом, тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении специальной военной операции и конфликта на Украине", – сказал дипломат.

Он добавил, что отправка российской техники будет вкладом в конфликт одной стороны. Таким образом, будет нарушена позиция Эквадора о нейтралитете и поиске посредничества между РФ и Украиной.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа анонсировал передачу техники российского производства в обмен на новое оборудование из США на общую сумму 200 миллионов долларов. По его словам, разработку соответствующего соглашения могут завершить уже до конца января 2024 года.

По данным СМИ, еще год назад, в январе 2023-го, глава Южного командования Вооруженных сил США генерал Лора Ричардсон заявила, что у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести государств Латинской Америки есть российское вооружение. Она утверждала, что Соединенные Штаты работают над его заменой на американское, если "эти страны захотят передать его Украине".