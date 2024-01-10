Живущая в Эквадоре россиянка рассказала о ситуации в стране

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Гражданка России, которая живет на данный момент в Эквадоре в пригороде Кито, заявила, что наркокартели на самом деле планируют захватить власть в стране якобы из-за некомпетентности президента. Об этом сообщает телеканал "360".

По ее словам, в пригороде Кито 9 января, когда начались беспорядки по стране, была спокойная обстановка, однако людей все равно предупреждали о возможных бомбах. Кроме того, многих специально отпустили пораньше с работы, поскольку граждане находились в панике.

"Автобусы многие перестали циркулировать по маршруту, кафе, магазины закрылись, ДПС исчезла с улиц", – рассказала девушка.

Также она прокомментировала ситуацию с телеканалом TC Televisión, куда вечером 9 января ворвались вооруженные люди и в прямом эфире взяли ведущих в заложники. Как утверждает россиянка, злоумышленники не планировали убивать людей, а лишь хотели запугать их.

"Надеюсь, что президент, какой бы беззубый он ни был, не подаст в отставку, потому что это хоть какая-то легитимная власть. Главное, чтобы власть не шла на уступки", – заявила женщина.

При этом, по ее словам, вооруженным лицам может "развязать руки" то, что президент озвучил названия группировок и оценил их действия как террористические. Но она считает, что предугадать ответ злоумышленников невозможно, так как у них "нет тормозов".

Вечером 9 января вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире.

Спустя некоторое время полиция страны сообщила, что несколько участников нападения на эквадорский телеканал были задержаны. Правоохранительные органы также сообщили об освобождении большей части заложников на телеканале.

Эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.

В результате беспорядков погибли уже как минимум 10 человек, в том числе два правоохранителя. От местных жителей поступило более 1,9 тысячи заявлений о преступлениях.



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