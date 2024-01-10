Президент Эквадора решил обменять российскую технику на современное оборудование из США

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа анонсировал передачу техники российского производства в обмен на новое оборудование из США на общую сумму 200 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на эфир радиостанции Canela пишет ТАСС.

По его словам, разработку соответствующего соглашения могут завершить уже до конца января 2024 года.

По данным СМИ, еще год назад, в январе 2023-го, глава Южного командования Вооруженных сил США генерал Лора Ричардсон заявила, что у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести государств Латинской Америки есть российское вооружение.

Она утверждала, что Соединенные Штаты работают над его заменой на американское, если "эти страны захотят передать его Украине".

Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря одной из банд. Затем в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января президент объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Вечером 9 января вооруженные люди ворвались в студию местного телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Спустя время полиция задержала несколько участников нападения, а большая часть заложников была освобождена.

Эквадорский лидер объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта". В результате беспорядков погибли как минимум 10 человек, в том числе два полицейских.



Россия осудила террористические методы, которыми воспользовались вооруженные группировки во время беспорядков.