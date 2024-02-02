Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать российскую технику США

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Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала решение эквадорской стороны передать Вашингтону российскую технику опрометчивым, оно было принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, в РФ "внимательно ознакомились с соответствующими заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа".

"Наши партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны", – сказала Захарова.

Она также добавила, что американская сторона вряд ли предложила бы современную технику на внушительную сумму в обмен на "металлолом", как его называют в Эквадоре. Захарова выразила надежду на то, что в Кито осознают этот факт.

31 января Нобоа подтвердил, что Эквадор передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы. Он уточнил, что, согласно международным соглашениям, запрещено передавать военную технику третьим странам. Однако Кито доказал РФ, что эта техника уже является металлоломом и ее передавать можно, указал президент.