Политолог назвал причины беспорядков в Эквадоре

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Высокий уровень коррупции, социального расслоения, производство в промышленных масштабах наркотиков – причины беспорядков в Эквадоре. Об этом в эфире радио КП сообщил политолог Игорь Пшеничников.

Он объяснил, что в стране сбежали из тюрьмы несколько известных гангстеров. Они устроили беспорядки, чтобы показать свое влияние, считает эксперт.

По словам Пшеничникова, "кучка" богатых людей обладает большей частью национального богатства, остальное население "прозябает в полной нищете". Он назвал степень проникновения наркокартелей во власть "совершенно беспрецедентной".

Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря одной из банд. Затем в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Вечером 9 января вооруженные люди ворвались в студию местного телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Спустя время полиция задержала несколько участников нападения, а большая часть заложников была освобождена.

Эквадорский лидер объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта". В результате беспорядков погибли как минимум 10 человек, в том числе два полицейских.



Россия осудила террористические методы, которыми воспользовались вооруженные группировки во время беспорядков.