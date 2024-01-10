В МИД РФ осудили используемые при беспорядке в Эквадоре террористические методы

Фото: ТАСС/IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ

Россия осудила террористические методы, которыми воспользовались вооруженные группировки во время беспорядков в Эквадоре. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

"Выражаем солидарность с правительством и народом Эквадора, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки", – сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, министерство выразило искренние соболезнования родственникам погибших, а также пожелало выздоровления пострадавшим в ходе беспорядков.

Также в МИД выразили надежду на то, что власти Эквадора смогут побороть деятельность преступных группировок в стране.

При этом уточняется, что пока о пострадавших гражданах России не появлялось информации. Однако ведомство призвало россиян, проживающих в Эквадоре, избегать посещения общественных мест, а тем, кто планирует поездки в эту страну, – учитывать нестабильность ситуации.

Вечером 9 января вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире.

Спустя некоторое время полиция страны сообщила, что несколько участников нападения на эквадорский телеканал были задержаны. Правоохранительные органы также сообщили об освобождении большей части заложников на телеканале.

Эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.

В результате беспорядков погибли уже как минимум 10 человек, в том числе два правоохранителя. От местных жителей поступило более 1,9 тысячи заявлений о преступлениях.



ЧП на 60 дней объявили в Эквадоре из-за убийства кандидата в президенты