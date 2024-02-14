Извержение вулкана Сакурадзима произошло в Японии

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Извержение вулкана Сакурадзима произошло в юго-западной префектуре Кагосима на острове Кюсю в Японии. Об этом сообщается на сайте Национального метеорологического управления страны.

Инцидент носил взрывной характер и случился в кратере Минамидакэ. Столб пепла и дыма достиг 5 тысяч метров впервые с 2020 года, а камни и сгустки лавы разошлись на 1,3 тысячи метров. Граждан предупредили о риске выпадения пепла рядом с вулканом и вдали от него.

В районе вулкана ввели третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Также метеорологи предположили, что вулканическая активность может продолжиться.

Сакурадзима является одним из самых активных вулканов в Японии. Он находится на полуострове в заливе рядом с крупным городом Кагосима. Высота горы оценивается в почти 1,1 тысячи метров.

Ранее извержение вулкана произошло на острове Суваносэ, который расположен на юго-западе Японии, в 270 километрах к югу от крупного города Кагосима. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Японское правительство сформировало кризисный штаб для сбора информации в связи с инцидентом.

До этого вулкан Эбеко, который находится на северокурильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 километров на юго-восток от вулкана.

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