Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство

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Украина признает Палестину как государство. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре.

"Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали" – приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва признает независимость Палестины, как это сделал СССР. Он подчеркнул, что данная позиция последовательная и транспарентная.

22 мая правительство Норвегии заявило о планах признать Палестину независимым государством. 28 мая правительство Испании официально признало Палестину как государство со столицей в Иерусалиме.

Аналогичное решение приняла Ирландия. По словам министра иностранных дел республики Михола Мартина, признание Палестины направлено на установление дипломатических отношений. Впоследствии независимость палестинского народа поддержала Словения.