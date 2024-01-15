00:59Происшествия
Извержение вулкана произошло в Исландии
Фото: ТАСС/AP/Marco Di Marco
В Исландии началось извержение вулкана на полуострове Рейкьянес недалеко от города Гриндавик. Об этом сообщает национальная телекомпания RUV.
Извержение вулкана началось в воскресенье, 14 января. Из города Гриндавик были эвакуированы все жители, там был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным телекомпании, лава дошла до построек и несколько домов загорелись. В городе также нет горячей воды и электричества.
"Сегодняшние события таковы, что их запомнят надолго, и мы, вероятно, только наблюдаем начало цепочки событий, с которыми будет сложно справиться", – заявил директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон.
Он также назвал нынешнее извержение вулкана самым серьезным с 1973 года. Тогда в Исландии произошло извержение вулкана Эльдфедль, в результате которого город Хеймаэй был практически засыпан черным пеплом, а многие дома были разрушены.
Ранее извержение вулкана началось на острове Суваносэ, который расположен на юго-западе Японии, в 270 километрах к югу от крупного города Кагосима. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
До этого очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Высота эруптивной колонны составила порядка 4,5 тысячи метров над уровнем моря.
Извержение началось на вулкане Ключевской на Камчатке
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