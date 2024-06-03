Косиняк-Камыш: Польша с 4 июня вернет буферную зону на границе с Белоруссией

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Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со следующей недели. Об этом со ссылкой на слова министра национальной обороны страны Владислава Косиняк-Камыша сообщает РИА Новости.

"С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы", – заявил он.

На этих территориях будет действовать особый режим, в том числе запрещающий приближаться к границе ближе, чем на 200 метров. Косиняк-Камыш отметил, что буферная зона на границе между странами необходима лучшей защиты границы и повышения безопасности пограничников.

Ранее сообщалось, что польские военные подверглись нападению на границе с Белоруссией. В правоохранительном органе Польши уточнили, что только за сутки зафиксировали 113 попыток незаконного проникновения на территорию Польши из Белоруссии.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик впоследствии сообщал, что страна планирует выделить 375 миллионов долларов на укрепление границы с Белоруссией.