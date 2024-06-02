Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными.

Днем 2 июня два украинских дрона-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области. В результате взрывов повреждена входная группа здания заправки.

Ранее система ПВО России сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В Никольском селе после отражения воздушной атаки со стороны Украины загорелись несколько построек рядом с жилым сектором.