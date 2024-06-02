02 июня, 23:33Происшествия
Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области
Фото: Министерство обороны РФ
На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.
В ведомстве призвали граждан быть бдительными.
Днем 2 июня два украинских дрона-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области. В результате взрывов повреждена входная группа здания заправки.
Ранее система ПВО России сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В Никольском селе после отражения воздушной атаки со стороны Украины загорелись несколько построек рядом с жилым сектором.
Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА на село под Белгородом