В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за риска образования смерчей над морем от Магри до Веселого, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Предупреждение будет действовать до конца суток 13 сентября. Спасатели напомнили, что во время смерча лучше укрыться в яме, овраге либо плотно прижаться к земле.

9 сентября пляжи на курорте Сочи закрыли из-за возможности формирования смерчей над морем.

В мэрии города заявили, что пляжи курорта были закрыты для купания в целях безопасности. Жителям города и отдыхающим порекомендовали воздержаться от отдыха у воды и соблюдать все меры предосторожности.

Смерч заметили в Туапсинском районе