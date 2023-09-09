Пляжи Сочи закрыли из-за угрозы смерчей над морем

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Пляжи на курорте Сочи закрыты из-за возможности формирования смерчей над морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Согласно данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в Сочи от Магри до Веселого до окончания суток субботы над морем возможны смерчи", – говорится в сообщении.

В мэрии города заявили, что пляжи курорта были закрыты для купания в целях безопасности. Жителям города и отдыхающим порекомендовали воздержаться от отдыха у воды и соблюдать все меры предосторожности.

Отмечается также, что работа коммунальных служб города была переведена на усиленный режим работы.

Ранее синоптик Роман Вильфанд отметил, что опасная погода ожидается на территории всего Краснодарского края: сильный дождь, периодически переходящий в ливень, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду, в некоторых районах потоки в горах будут скатываться в реки. Синоптик также порекомендовал не выходить на берег моря на участке от Анапы до Сочи.