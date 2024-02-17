Спасатели подали сигнал бедствия с места ЧП в штате Вирджиния, США

В американском штате Вирджиния пожарная бригада подала сигнал бедствия после того, как приехала в частный дом из-за утечки газа. Взрыв произошел в нем сразу по приезду спасателей. Один из них погиб под обломками, провалившись в подвал. Девять его коллег, а также двое гражданских лиц доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести

Тем временем принц Гарри, герцог Сассекский, заявил, что готов вернуться к исполнению королевских обязанностей на время, пока его отец, король Великобритании Карл III борется с онкозаболеванием. Ранее принц Гарри с супругой Меган Маркл отказались представлять Букингемский дворец и эмигрировали в США.

Кроме того, ночью 17 февраля 10 тысяч человек вышли на центральную площадь Будапешта, чтобы поддержать решение президента Каталин Новак подать в отставку. Ранее она оказалась в центре скандала, подписав указ о помиловании обвиненного в сокрытии актов педофилии сотрудника детского дома. Несмотря на раскаяние главы государства, оппозиция продолжает давить в надежде сместить действующую власть перед выборами.

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