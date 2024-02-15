15 февраля, 21:35Происшествия
"Безопасный город": в Москве спасли мужчину, пытавшегося пересечь Москву-реку
Бойцы спецназа Росгвардии вместе с сотрудниками МЧС спасли мужчину, который неудачно попытался пересечь по льду Москву-реку. На середине реки он лег и не смог идти дальше.
Человека на льду заметили сотрудники ОМОН "Меч". Они вызвали спасателей, которые на судне на воздушной подушке быстро эвакуировали мужчину, оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Оказалось, что у пострадавшего обморожены нижние конечности и травмирована нога. Сейчас он восстанавливается в больнице.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город