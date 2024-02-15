Новости регионов: несколько трасс перекрыли из-за снегопада в Сибири

Несколько трасс перекрыли в сибирских регионах из-за ураганного ветра и мощного снегопада. На других дорогах автомобильное движение затруднено. Например, в Омске видимость на дорогах почти нулевая, а машины застряли в больших сугробах. С заносами не может справиться даже снегоуборочная техника.

Тем временем в Сочи температура воздуха повысилась почти до 20 градусов. Из-за теплой погоды люди вышли купаться в море и загорать на пляжах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.