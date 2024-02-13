Открытое горение ликвидировано в жилом доме в Анапе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Анапе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В данный момент сотрудники МЧС проводят проливку и разборку конструкций, уточнили в ведомстве.

Пожар в многоквартирном доме на улице Объездной в Анапе вспыхнул вечером 13 февраля. Спасатели эвакуировали из дома 440 жильцов, в том числе 112 детей. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения, с эвакуированными работают психологи МЧС.

Как сообщили в прокуратуре, строительство жилого дома шло без разрешения и других соответствующих документов. Было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Новости регионов: мансарда многоквартирного дома загорелась в Анапе