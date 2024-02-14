В Хабаровске вооруженный мужчина похитил из банка 11 миллионов рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вооруженный мужчина ограбил один из банков на улице Краснореченской в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Предварительно, злоумышленник вошел в банк и, угрожая пистолетом и ручными гранатами, открыто похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей.

На место происшествия направили патрульные экипажи полиции, Росгвардии, а также следственно-оперативную группу. В данный момент правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Ранее трое грабителей проникли в дом под Ногинском, связали скотчем хозяйку и, угрожая пистолетом, похитили у нее ценности на сумму более 22 миллионов рублей.

До этого молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ограбил кассу магазина в Коммунарке после неудачной попытки похитить сырок. По информации прокуратуры, злоумышленнику 18 лет, с собой у него был нож.

"Безопасный город": мужчина отказался платить за сырок и ограбил магазин в Коммунарке