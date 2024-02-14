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14 февраля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: мансарда загорелась в 11-этажном самострое в Анапе

Новости регионов: мансарда загорелась в 11-этажном самострое в Анапе

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Более 400 человек, в том числе 112 детей, эвакуировали во время крупного пожара в Анапе. Там загорелась мансарда 11-этажного жилого здания. Спустя шесть часов пожарным удалось остановить огонь на площади 1 тысяча квадратных метров. Одного человека госпитализировали с ожогами. Для жильцов организовали три пункта временного размещения.

В Ростовской области спасатели помогают местным жителям бороться с водой. Там после сильных дождей затопило не только улицы, но и многие частные хозяйства. Кроме того, нарушено электроснабжение. На ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололеда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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