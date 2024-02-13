Песков сообщил, что Путин и Карлсон кратко пообщались после интервью

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Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон кратко пообщались не под запись после интервью. Об этом пишет RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Между тем замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал интервью "лекарством", которое точно попало в цель. По его мнению, оно вызвало "затяжной жидкий понос" у отдельных лидеров Запада. Об этом сообщает "Радио 1".

Как уточнил политик, лидеры государств не оценивают высказывания иностранных коллег, но канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделали это в отношении интервью Путина. Медведев подчеркнул, что был проведен отличный урок русской истории, многие граждане стран Запада впервые отыскали на карте мира Украину.

"А американский дед Дементий лихорадочно вспоминал не только свое имя, но и кто же был первым президентом США. Наполеон? Черчилль? Фрэнк Синатра? А, ну конечно же, Чингачгук!" – добавил Медведев.

Накануне Песков, комментируя высказывания Сунака и Шольца по поводу интервью, сказал, что главное – это не эмоциональная реакция западных лидеров на него, а факт их ознакомления с ним.

Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом назвал интервью "смехотворным". По его мнению, оно высмеивает реальные действия России на Украине и рассказывает абсурдную историю о причинах войны.

Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, журналист записал интервью с Путиным во вторник, 6 февраля. Уже 9 февраля Карлсон опубликовал интервью с президентом России на своем сайте.

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