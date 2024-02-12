Песков прокомментировал реакцию западных лидеров на интервью Путина

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Главное – это не эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, а факт их ознакомления с ним. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Подобным образом он ответил на просьбу прокомментировать реакции премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца на интервью президента РФ.

Песков отметил, что у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией Путина, сейчас же она была им предоставлена в полной мере, и они этой возможностью, насколько он понимает, воспользовались.

"Эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны", – объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что рейтинги интервью Путина Карлсону побили всевозможные рекорды. По его словам, обновляющийся постоянно рейтинг интервью демонстрирует, что задача быть услышанным на Западе успешно достигнута.

Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом назвал данное интервью "смехотворным". Кроме того, он не согласился со словами Путина о причинах конфликта на Украине.

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов