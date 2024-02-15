Пожар на одном из трех резервуаров на нефтебазе под Курском локализован

Пожарные локализовали возгорание одного из трех резервуаров на нефтебазе в Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Уточняется, что речь идет о резервуаре объемом 400 кубометров. Но продолжается горение еще двух емкостей объемом 1 000 и 400 кубометров, рассказали в экстренных службах. По данным издания, всего на территории нефтебазы расположено 10 резервуаров разного объема.

"Принимаются меры к локализации (пожара. – Прим. ред.)", – уточнили там.

В свою очередь, губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале заявил, что экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, на месте инцидента работают пожарно-спасательные сотрудники ГУ МЧС РФ по Курской области и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности региона.

"Благодаря профессионализму специалистов удалось не допустить распространения огня. Для тушения привлекаются пожарные поезда. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники", – рассказал он.

Об атаке на нефтебазу стало известно в ночь на 15 февраля. Как сообщал Старовойт, беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал объект, из-за чего и начался пожар. Однако, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

До этого произошел пожар на вакуумной установке нефтеперерабатывающего завода в Туапсе на Кубани. Там также удалось избежать жертв и пострадавших. Позже возгорание было ликвидировано.

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