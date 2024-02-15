Открытое горение во дворе здания "Известия Hall" в Москве ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидировали открытое горение во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В настоящее время открытое горение ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали", – говорится в сообщении.

Агентство, ссылаясь на данные Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, отметило, что проверку пожарной безопасности строений загоревшегося здания несколько лет не проводили. Информации об этом в реестре нет. Проверка самого здания "Известия Hall" проводилась в декабре 2023 года.

"Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, руководитель организации не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода", – следует из результатов проверки.

В соцсетях при этом распространился ролик, на кадрах которого человек, эвакуировавшийся из здания "Известий", рассказал, что в здании не сработали отвечающие за безопасность при возникновении возгорания системы. По словам авторов видео, люди стали выбегать после того, как почувствовали запах дыма.

Здание, где расположен концертный зал "Известия Hall", представляет собой объект культурного наследия регионального значения. Это следует из данных на сайте "Узнай Москву". Промкомплекс возвели еще в 1927 году.

ЧП произошло утром в четверг, 15 февраля. Огонь вспыхнул на первом этаже административного здания, которое находится на реконструкции.

Площадь пожара составляет 1 500 квадратных метров, рассказали в МЧС. Позже спасателям удалось локализовать возгорание.

На фоне произошедшего движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малой Дмитровке было перекрыто. Оно также ограничено на трех из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца.

Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты проверки инцидента. Причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы.

Пожару в "Известия Hall" присвоили третий уровень сложности