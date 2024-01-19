"Безопасный город": полиция возбудила дело в отношении угонщика такси в Москве

Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который угнал автомобиль такси и попал в аварию. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина сел в припаркованную заведенную машину и резко нажал на педаль газа. Владелец автомобиля находился неподалеку и бросился в погоню, однако похитителя остановил бордюр.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

