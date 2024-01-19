19 января, 21:30Происшествия
"Безопасный город": полиция возбудила дело в отношении угонщика такси в Москве
Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который угнал автомобиль такси и попал в аварию. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как мужчина сел в припаркованную заведенную машину и резко нажал на педаль газа. Владелец автомобиля находился неподалеку и бросился в погоню, однако похитителя остановил бордюр.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город