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19 января, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": полиция возбудила дело в отношении угонщика такси в Москве

"Безопасный город": полиция возбудила дело в отношении угонщика такси в Москве

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Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который угнал автомобиль такси и попал в аварию. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина сел в припаркованную заведенную машину и резко нажал на педаль газа. Владелец автомобиля находился неподалеку и бросился в погоню, однако похитителя остановил бордюр.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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