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Новости

19 января, 15:15

Происшествия

Столичный Дептранс опубликовал кадры с места аварии на Новочеркасском бульваре

Столичный Дептранс опубликовал кадры с места аварии на Новочеркасском бульваре

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Дептранс столицы опубликовал в Сети видео с дорожных камер, сделанное за несколько секунд до аварии на Новочеркасском бульваре. Водитель "Нивы" потерял управление и влетел в остановку, где пассажиры ждали общественный транспорт.

В результате дорожной аварии в медицинские учреждения города доставлены пять человек. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход административного расследования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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