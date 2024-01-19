Столичный Дептранс опубликовал кадры с места аварии на Новочеркасском бульваре

Дептранс столицы опубликовал в Сети видео с дорожных камер, сделанное за несколько секунд до аварии на Новочеркасском бульваре. Водитель "Нивы" потерял управление и влетел в остановку, где пассажиры ждали общественный транспорт.

В результате дорожной аварии в медицинские учреждения города доставлены пять человек. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход административного расследования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



