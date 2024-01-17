Пожар в ангаре с картоном и автозапчастями в ТиНАО ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на площади 200 квадратных метров ликвидировали в ангаре с картоном и автозапчастями в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что возгорание случилось в деревне Николо-Хованское. В результате инцидента никто не пострадал. Всего на месте ЧП работали 57 специалистов и 16 единиц техники.

"Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее на Чагинской улице в Москве загорелся трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.

До этого сообщалось, что в подмосковной деревне Серково загорелся склад. Первоначально площадь пожара составляла около 1,3 тысячи квадратных метров, однако потом она увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов".

Через некоторое время пожарные полностью потушили возгорание на складе. В результате произошедшего никто не пострадал.

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