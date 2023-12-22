Склад мясокомбината загорелся в Химках

Фото: МЧС России

Пожар произошел на складе мясокомбината в Химках. Огонь распространился на 200 "квадратов". МЧС РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В Подмосковье спасатели МЧС России локализовали пожар. В Химках горит склад мясоперерабатывающего комбината. Огонь охватил 200 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек", – уточняется в публикации.

По данным ведомства, в борьбе с огнем задействовали 68 спасателей и 25 единиц техники.

Позже стало известно, что пожар удалось локализовать.

Ранее пожар на площади 2,8 тысячи "квадратов" произошел на складе в подмосковной Ивантеевке. Более 60 пожарных и 24 единицы специальной техники привлекли к тушению в Пушкинском городском округе. В результате пожара над складом обрушилась кровля.

ЧП случилось на территории фабрики имени Лукина, расположенной по адресу улица Заречная, дом 1. Позже возгорание ликвидировали.



Склад загорелся в подмосковной Ивантеевке