22 декабря, 09:49Происшествия
Склад мясокомбината загорелся в Химках
Фото: МЧС России
Пожар произошел на складе мясокомбината в Химках. Огонь распространился на 200 "квадратов". МЧС РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"В Подмосковье спасатели МЧС России локализовали пожар. В Химках горит склад мясоперерабатывающего комбината. Огонь охватил 200 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек", – уточняется в публикации.
По данным ведомства, в борьбе с огнем задействовали 68 спасателей и 25 единиц техники.
Позже стало известно, что пожар удалось локализовать.
Ранее пожар на площади 2,8 тысячи "квадратов" произошел на складе в подмосковной Ивантеевке. Более 60 пожарных и 24 единицы специальной техники привлекли к тушению в Пушкинском городском округе. В результате пожара над складом обрушилась кровля.
ЧП случилось на территории фабрики имени Лукина, расположенной по адресу улица Заречная, дом 1. Позже возгорание ликвидировали.
Склад загорелся в подмосковной Ивантеевке
Читайте также