19 января, 19:22Происшествия
Возбуждено уголовное дело из-за аварии на горнолыжном подъемнике в Яхроме
Фото: телеграм-канал Mash
Следственный комитет РФ по Подмосковью завел уголовное дело в связи с поломкой подъемника на горнолыжном курорте "Степаново" в Яхроме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, дело возбудили по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Сейчас следователи и криминалисты запланировали следственные мероприятия, которые должны помочь выяснить обстоятельства инцидента.
"Сведения о пострадавших уточняются", – добавили в пресс-службе ведомства.
Об инциденте стало известно вечером 19 января. Сообщалось, что поломка могла произойти в колесе привода. По данным спецслужб, на подъемнике находятся люди, которые застряли на высоте. При этом в результате случившегося три человека получили травмы.
Прокуратура Подмосковья организовала проверку, в рамках которой ведомство вынесет оценку соблюдению закона о порядке эксплуатации подъемника.
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