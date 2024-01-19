Двоих пострадавших госпитализировали после поломки подъемника в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ЧП Дмитров"

Двоих пострадавших госпитализировали в результате поломки подъемника на горнолыжном курорте "Степаново" в подмосковной Яхроме. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает Минздрав Московской области.

Ведомство уточнило, что еще одного пострадавшего осмотрели на месте, от госпитализации он отказался. На месте происшествия работает бригада скорой помощи.

Об инциденте стало известно вечером 19 января. Сообщалось, что в результате случившегося три человека получили травмы. По данным спецслужб, на подъемнике находятся люди, которые застряли на высоте. Также предварительно установили, что поломка могла произойти в колесе привода.

Прокуратура Подмосковья организовала проверку, в рамках которой ведомство вынесет оценку соблюдению закона о порядке эксплуатации подъемника.

Ранее говорилось, что в горах Кабардино-Балкарии сорвался один из фуникулеров. По предварительным данным, пострадал один человек.

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