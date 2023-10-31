Воров в законе не будут помещать в отдельные камеры в обязательном порядке

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Криминальных авторитетов не будут в обязательном порядке содержать в следственных изоляторах отдельно от других подозреваемых и обвиняемых, сообщает газета "Известия" со ссылкой на поправку к законопроекту группы депутатов, подготовленную правительством России.

Документ одобрили 30 октября на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Сам проект закона, который предлагает изолировать в СИЗО обвиняемых и подозреваемых в занятии высшего положения в преступной иерархии, внесли еще в конце 2019 года, но в первом чтении приняли только в июле этого года.

В настоящее время в СИЗО отдельно от других содержатся лица, обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. Также в отдельных камерах содержат подозреваемых и обвиняемых в убийстве, в том числе речь идет о матерях, которые лишили жизни новорожденного.

Отдельно содержатся и люди, обвиняемые в заражении другого ВИЧ-инфекцией, в похищении человека, изнасиловании, торговле людьми, грабеже, разбое, терроризме, бандитизме, в организации банды, пиратстве, посягательстве на жизнь правоохранителей.

Депутаты намерены включить в этот список и тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии, однако в правительстве с этим не согласны. Кабмин в своей поправке исключил эту категорию подозреваемых и обвиняемых из законопроекта. Поправку согласовали с МВД, ФСИН, Генпрокуратурой и ФСБ РФ.

С 2018 года фигурантов "экономических" дел при поступлении в следственные изоляторы распределяют в камеры в отдельных блоках. Это позволяет им не контактировать с остальными заключенными, подозреваемыми в тяжких преступлениях против личности.

До этого фигурантов экономических дел часто помещали в одну камеру с уголовниками, чтобы создать для них невыносимые условия и "выбить" признательные показания. Отдельные блоки сделали условия для заключенных бизнесменов более приемлемыми.



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