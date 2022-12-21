В Совфеде указали на оптимальный срок содержания в СИЗО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Срок нахождения в СИЗО не должен быть больше одного года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пресс-конференции по итогам осенней сессии. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Недопустимо, чтобы люди в следственных изоляторах сидели годами, когда против того или иного человека возбуждено уголовное дело", – отметила она.

Речь идет об экономических преступлениях или любых других делах, которые не связаны с организацией насильственных действий или же террористической деятельностью, подчеркнула Матвиенко. По мнению сенатора, для дел экономического характера должны регулироваться точные сроки.

Спикер СФ считает, что 12 месяцев вполне хватит для того, чтобы следствие подошло к финалу.

Ранее в МВД России предупредили, что теперь на женщин и детей, а также фигурантов экономических преступлений нельзя надевать наручники. В ведомстве посчитали, что применение "Ажура" по таким делам – это излишняя мера.

До этого в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что изоляторы СИЗО в РФ заполнены на 96%. Правозащитники, в свою очередь, указали на большое число "лишних" заключенных в тюрьмах.

В ведомстве отметили, что в настоящее время тюрьмы в России заполнены на 4% меньше общего лимита. По данным на 1 августа, в тюрьмах содержались 114 172 человека при общем количестве мест в 118 495.

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