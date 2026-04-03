Кулак экс-футболиста Смолова признан орудием преступления

Кулак бывшего футболиста сборной России Федора Смолова в ходе следствия был признан орудием преступления. Об этом стало известно во время заседания в 418-м судебном участке, где проходило рассмотрение дела.

Гособвинитель заявила, что, согласно материалам дела, потерпевшему был нанесен удар твердым тупым предметом. По мнению экспертов, кулак может квалифицироваться как такой предмет.

Драка с участием спортсмена произошла 28 мая 2025 года на летней веранде ресторана "Кофемания" на Большой Никитской улице в Москве после того, как Смолов решил оплатить счет другим посетителям заведения.

Как рассказывал потерпевший Владимир Кузьмин, он приехал в кафе со знакомым, а через время в заведении появилась компания футболиста, в которой была девушка, предложившая всем оплатить счет. Смолов также два раза предлагал оплатить счет уже его столику. Знакомый мужчины отказался, что разозлило экс-футболиста. Сначала спортсмен попытался ударить его, но тот увернулся. После этого Смолов нанес удар самому Кузьмину.

Сам футболист на допросе частично признал вину и заявил, что пытался урегулировать конфликт миром и возместить ущерб, но столкнулся с вымогательством и шантажом.

3 апреля суд прекратил уголовное дело экс-футболиста в связи с примирением сторон. При этом представитель прокуратуры выступала против такого решения из-за публичности Смолова.