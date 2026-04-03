Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 16:19

Происшествия

Суд прекратил дело экс-футболиста Смолова о драке в кафе

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Суд прекратил уголовное дело экс-футболиста сборной России Федора Смолова о драке в кафе в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению судьи, дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью прекращено в связи с примирением сторон. Кроме того, инстанция постановила прекратить меру пресечения в виде обязательства о явке после вступления решения в силу.

При этом представитель прокуратуры выступила против такого решения из-за публичности Смолова. В частности, она отмечала, что спортсмен должен служить примером для молодых футболистов, но на деле своими действиями дискредитирует образ.

Инцидент произошел 28 мая 2025 года на летней веранде ресторана "Кофемания" на Большой Никитской улице после того, как Смолов решил оплатить счет другим посетителям заведения.

По словам потерпевшего Владимира Кузьмина, он приехал в кафе со знакомым, а через некоторое время в заведении появилась компания футболиста, в которой была девушка, предложившая всем оплатить счет. Смолов также два раза предлагал оплатить счет уже его столику. Знакомый мужчины отказался, что разозлило экс-футболиста. Сначала спортсмен попытался ударить его, но тот увернулся. После этого Смолов нанес удар самому Кузьмину.

На допросе футболист частично признал вину и заявил, что пытался урегулировать конфликт миром и возместить ущерб, но столкнулся с вымогательством и шантажом.

судыпроисшествияспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика