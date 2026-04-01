Футболист Смолов рассказал о мошенниках, вымогавших у него деньги после драки

Экс-футболист сборной России Федор Смолов заявил, что после драки в кафе мошенники пытались вымогать у него деньги. Аферисты исчезли после того, как состоялась его очная ставка с потерпевшим.

"Это подавалось все под соусом, что эти люди непосредственно знакомы с потерпевшим и готовы урегулировать конфликт (за деньги. – Прим. ред.), потому что друг друга знают", – цитирует спортсмена РИА Новости.

Он добавил, что личности этих людей уже установлены.

Вместе с тем ожидалось, что суд утвердит мировое соглашение между Смоловым и пострадавшим 1 апреля, однако прокурор заявила ходатайство о необходимости присутствия потерпевшего в суде. В связи с этим слушание было перенесено на 3 апреля.

Инцидент, послуживший поводом для разбирательства, произошел 28 мая 2025 года на летней веранде ресторана на Большой Никитской улице. Смолов в ходе ссоры ударил человека по лицу, после чего было возбуждено уголовное дело.

Спортсмен частично признал вину и заявил, что пытался урегулировать конфликт мирным путем и возместить ущерб, но столкнулся с вымогательством и шантажом.

Позднее стало известно, что футболист выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей. Уже в суде Смолов заявил, что является безработным.