03 апреля, 16:52

Биолог Глазков: в семье бобров из ландшафтного парка "Митино" царит матриархат

Фото: 123RF.соm/akchamczuk

В семье бобров, которая живет в ландшафтном парке "Митино", царит матриархат, рассказал Агентству "Москва" кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Бобры образуют пару на всю жизнь. Это очень преданные семьянины. В семье бобров царит жесткий матриархат. Самка крупнее. Если присмотреться со стороны, из пары один бобр крупнее, другой мельче. Тот, что мельче, – это самец", – объяснил биолог.

Он добавил, что самка в основном занимается строительством плотин и роет норы, при этом она активнее самца защищает территорию. При этом классических бобровых хаток в "Митино" не появится, так как животные живут в крутом берегу, где роют норы.

Ранее эколог Илья Рыбальченко рассказал, что в России практически не осталось бобров местного происхождения. По его словам, бобры из Канады немного крупнее и агрессивнее. Они также привыкли точить зубы о деревья, произрастающие в их естественной среде обитания, в результате чего канадские бобры стачивают заросли в РФ гораздо быстрее.

