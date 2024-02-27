Премьер Польши не исключил расширения эмбарго на украинскую сельхозпродукцию

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Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил расширения эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если Евросоюз не найдет других методов защиты рынка, передает ТАСС.

По его словам, польские власти будут вынуждены ввести дополнительные ограничения без соответствующей поддержки ЕС.

Премьер напомнил, что Варшава готова софинансировать передачу излишков зерна в Европе нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.

Ранее фуры с военной техникой для Украины застряли на несколько дней на границе с Польшей. Местные фермеры заблокировали пункты пропуска. Они протестуют с 9 февраля, требуя прекратить импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

21 февраля польские фермеры пришли на очередные акции протеста на границе с Украиной вместе с пророссийскими транспарантами.

Новости мира: польские фермеры заблокировали границу с Украиной